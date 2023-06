L’estate si fa bollente: costume rovente per Marika Fruscio

Dopo aver festeggiato lo Scudetto del ‘suo’ Napoli, Marika Fruscio ha postato una foto che ha lasciato di sasso tanti suoi fedelissimi fan

L’anno che si è appena concluso è sicuramente entrato di diritto nella storia del calcio Napoli. La squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, ha riportato lo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio dopo la bellezza di 33 anni. Tuttavia, oltre alla vittoria del campionato (praticamente chiuso già nel mese di febbraio), il team campano ha ottenuto un altro record storico: raggiungere i quarti di finale di Champions League.

Il Napoli non era, infatti, mai arrivato fino a questo punto della massima competizione europea. Quest’anno, di fatto, i tifosi azzurri hanno vissuto emozioni che, almeno i più giovani, non avevano mai provato. Nel capoluogo campano, infatti, ci sono ancora bandiere azzurre in giro per la città, a dimostrazione che la festa durerà almeno fino all’inizio del prossimo campionato. Tra i tifosi più noti del Napoli bisogna inserire sicuramente Marika Fruscio.

Proprio la showgirl, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, è stata protagonista di uno scatto molto estivo che ha fatto letteralmente ‘impazzire’ tutti i suoi fan.

Marika Fruscio lascia di sasso i suoi fan con una foto in costume

Marika Fruscio ha, infatti, postato una foto in cui indossa un costume davvero ‘rovente’. La foto è anche accompagnata dalla frase: “Sono prontissima per viaggiare”. La showgirl, di fatto, non ha nascosto la sua bellezza che colpisce tante persone, visto che il suo profilo è seguito da quasi 900mila follower.

Non è la prima volta che Marika Fruscio delizia i suoi fan con delle foto davvero bollenti, anzi. La showgirl, ed anche opinionista per varie emittenti che si occupano di calcio come Telelombardia, è solita pubblica foto in cui mostra il suo bellissimo fisico, lasciano sempre di sasso i suoi tantissimi fan.

Anche quest’ultimo post, ovviamente, ha conseguito un notevole successo, visti i quasi 5mila like che ha ottenuto. La foto pubblicata da Marika Fruscio, inoltre, ha dato il via anche a tantissimi commenti di apprezzamento per la showgirl: “Sei la numero 1″, oppure: “Bellissima, meravigliosa, straordinaria e sensuale”. Tra le reazione bisogna anche inserire una proposta di matrimonio molto ‘diretta’: “Mi vuoi sposare?!”.

Nel frattempo, così come tutti i tifosi del Napoli, la stessa Marika Fruscio spera che Rudi Garcia, il tecnico arrivato sulla panchina partenopea dopo l’addio di Luciano Spalletti, continui a far vincere la squadra azzurra.