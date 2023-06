Ultim’ora su Lozano, maxi richiesta di De Laurentiis ai sauditi: svelata la cifra

Nelle scorse Hirving Lozano è stato accostato ai club sauditi: il messicano, dunque, potrebbe dire addio al Napoli. Aurelio De Laurentiis, però, esce allo scoperto sulla valutazione.

Hirving Lozano potrebbe dire addio al Napoli. Questa è stata la notizia lanciata nelle scorse ore, che parla di un interesse dei club dall’Arabia Saudita per il messicano. Il suo contratto scade nel 2024, motivo per cui, in caso di non cessione, possono aprire le porte alle cessione. La proposta d’ingaggio per l’ex PSV Eindhoven è importante (si parla di 10 milioni di euro annui, ndr), situazione che preallarma la dirigenza azzurra.

Intanto, la società partenopea lavora per l’eventuale sostituto, ma in ogni caso il presidente Aurelio De Laurentiis sembra avere le idee chiare sulla valutazione del cartellino dell’esterno offensivo.

La cifra richiesta ai sauditi per Lozano

Ma quanto vale il cartellino di Hirving Lozano? A svelare le intenzioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a tal proposito è il giornalista Carlo Alvino.

Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, non è vero che il Napoli cederà l’attaccante per una cifra che si aggira sui 15 milioni di euro. Il patron azzurro valuta il cartellino di messicano con una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro. I club dell’Arabia Saudita interessati al numero 11 azzurro, dunque, sono avvisati, con De Laurentiis che non intende fare sconti nonostante il calciatore ha aperto all’addio.