Ribaltone improvviso in panchina, esonerato ex attaccante del Napoli

L’ex attaccante del Napoli è stato esonerato e adesso dovrà cercare una nuova panchina dove disimpegnarsi. L’annuncio è ufficiale

In piena emergenza Covid-19 era stato chiamato dalla società per risollevare le sorti della squadra dopo i play off di Serie C persi e Cristiano Lucarelli fin da subito si è impegnato al massimo per scrivere una pagina vincente nella storia della Ternana. D’altronde, quell’occasione mancata da Fabio Gallo continua a essere un momento buio. Condizionato da decisioni arbitrali nella gara contro il Bari che, a distanza di anni, fanno ancora discutere. Tuttavia, la scelta dell’ex attaccante del Napoli fu quella giusta per ricominciare.

Il feeling fra la piazza e l’allenatore è stato immediato. La prima stagione, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dalla pandemia, è già da primo posto in classifica e contestuale fuga in solitaria. Infatti, già in primavera si festeggia il ritorno in Serie B, con ben quattro giornate di anticipo sul calendario. A ciò c’è da aggiungere la Supercoppa di Lega Pro. I festeggiamenti per la promozione in Serie B presto vengono interrotti dai risultati che nella categoria ottiene la Ternana.

A Lucarelli evidentemente pesa la novità della competitività del campionato. La partenza non è delle migliori, sebbene nel corso della stagione la squadra finisca per trovare la sua dimensione. I risultati incerti generano comunque delle tensioni fra la dirigenza e l’allenatore e dopo un’altra stagione giunge l’esonero, il quale era nell’aria da tempo e considerato anche la soluzione più giusta per non sfociare in un clima peggiore con risultati condizionati dallo stesso. La storia però non era finita.

L’ex Napoli esonerato: stavolta senza ripensamenti, l’annuncio

La Ternana per la stagione 2022-23 decide di ripartire con Aurelio Andreazzoli, ma l’idillio dura pochi mesi, in quanto già a febbraio del 2023 viene richiamato in panchina proprio Cristiano Lucarelli.

Gli amori ribaditi sembrano però non funzionare e infatti la sua avventura è complicata, la salvezza arpionata all’ultima giornata e un silenzio stampa di settimane e settimane per non alterare ulteriormente gli animi e rimanere concentrati su un obiettivo sempre più faticoso da raggiungere. Perciò la stagione finisce e i ragionamenti risultano inevitabili.

Non c’è dubbio che Cristiano Lucarelli abbia definito passaggi importanti nel cammino del club, ma proprio per non rovinare gli stessi giunge la decisione della Ternana, la quale ha comunicato di aver sollevato l’allenatore dall’incarico insieme al suo staff. Al suo posto, come nei migliori casi di sliding doors, ritorna Aurelio Andreazzoli e si rimette a lavoro da subito.