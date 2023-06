Paola Saulino, show in pista: le trasparenze lasciano poco spazio all’immaginazione

Show di Paola Saulino, le curve fanno girare la testa e le trasparenze del vestito lasciano poco spazio all’immaginazione

Paola Saulino è ormai un’attrice e influencer molto nota nell’ambiente Napoli per diversi motivi legati al gossip e non solo. L’attrice di origini napoletane da sempre fa parlare di sé per le sue foto, le notizie di gossip a lei collegate oppure per le sue promesse. L’ultimo boom mediatico è arrivato in occasione della festa scudetto del Napoli, quando Paola Saulino si è presentata al Maradona con un body painting a tema Napoli e abiti a dir poco succinti che coprivano a stento le sue forme. Il suo profilo Instagram conta 670mila followers e la showgirl ha deciso di farli impazzire tutti con l’ultimo post pubblicato.

La prima volta che Paola Saulino è entrata a gamba tesa nel mondo del gossip è con il suo presunto flirt, confermato da lei ma smentito dal calciatore, con l’ex Napoli Jorginho. A tal proposito ci fu anche un duro confronto tra la compagna del calciatore Catherine Harding e la stessa influencer con toni piuttosto accesi sui social.

L’ultima grande esposizione mediatica di Paola Saulino invece è come detto relativa alla festa dello Scudetto del Napoli, quando la showgirl si è presentata allo stadio con uno spettacolare body painting in onore della squadra partenopea. A dire il vero però, sui social la showgirl ha sempre riscosso molto successo, come testimoniato dai numeri, sia per le sue foto che spesso lasciano ben poco all’immaginazione, sia per i tanti video divertenti, sempre a tema osé che ha spesso pubblicato sul proprio profilo oppure all’interno delle Instagram stories.

Il vestito di Paola Saulino è trasparente: vedo non vedo da impazzire

L’ultima foto pubblicata sui social ha fatto impazzire i fan. L’attrice e showgirl infatti era a Montecarlo, come si può notare alle sue spalle dalle iconiche strade della cittadina del Principato. Il vestitino di Paola Saulino è esattamente nel suo stile, sensuale e con un “vedo non vedo” che cattura l’attenzione sulle curve della showgirl, più che del circuito di Montecarlo. La didascalia che accompagna la foto recita: “Dovremmo imparare ad amare di più”.

Forse queste parole sono da interpretare come una difesa dopo il tanto odio vomitato sui social dai leoni da tastiera che l’hanno aspramente criticata proprio per lo show fatto in occasione della festa Scudetto del Napoli. Quello che sembra abbastanza certo è che, nonostante le polemiche che continua a suscitare con le sue foto al limite, Paola Saulino non abbia alcuna intenzione di snaturarsi e limitarsi.