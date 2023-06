Nuovo colpo Napoli, notizia improvvisa dalla Turchia: “Offerti 20 milioni”

Si riaccende una vecchia pista di calciomercato per il Napoli, che a lungo insegue un colpo importante dalla Turchia. L’ultima ora parla di un’offerta degli azzurri.

Il Napoli è alla caccia di colpi per coprire quelle che sono le potenziali criticità dell’organico della rosa che sarà a disposizione di Rudi Garcia, anche in virtù di quello che potrebbero essere le uscite. Chi dirà addio, con ogni probabilità, è il difensore Kim Minjae: il difensore ex Fenerbahce è pronto a unirsi al Bayern Monaco, pronto a ricoprirlo d’oro con un ingaggio che arriva addirittura a ben 10 milioni di euro annui.

Proprio dal Fenerbahce, stando a quanto si apprende dai media turchi, potrebbe arrivare un altro colpo per la società partenopea. Si tratta di un nome già chiacchierato nelle precedenti sessioni di mercato che, ora, è appetito anche da altri club. Scopriamo insieme chi è il giocatore in questione.

“Sul piatto 20 milioni”: la notizia

Il Napoli avrebbe messo sul piatto un’offerta complessivamente pari a 20 milioni di euro per Ferdi Kadioglu, giocatore del Fenerbahce capace di giocare in molte parti del campo.

A riportarlo è il portale Sporx, secondo cui il club partenopeo ha offerto una cifra di 17 milioni di euro base più ulteriori 3 di bonus. Sempre secondo la medesima fonte, il club turco non sarebbe entusiasta della proposta del Napoli, richiedendo a sua volta una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro. Su di lui, però, è da segnalare l’interesse del ricco Newcastle.