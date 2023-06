Non solo Koulibaly: un altro ex Napoli vola in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita continua a fare spesa in Europa: oltre Kalidou Koulibaly, anche un altro ex Napoli è a un passo dal campionato saudita.

La sessione di calciomercato estiva del 2023 (nonostante non sia ancora ufficialmente iniziata) è una delle più folli degli ultimi anni. Complice è la scelta dei club sauditi di fare grandi investimenti in Europa: mentre prima erano solo i campioni a fine carriera a volare in Arabia Saudita, ora anche giocatori ancora al top della loro carriera stanno migrando verso l’Asia.

Dopo l’acquisto dell’attuale Pallone do’Oro, Karim Benzema, da parte dell’Al-Ittihad, a catena si stanno muovendo altri giocatori verso l’Arabia. Tra questi calciatori c’è anche l’ex Napoli Kalidou Koulibaly che lascia il Chelsea dopo un solo anno dal suo arrivo per andare a guadagnare 10 milioni netti a stagione all’Al-Hilal.

Cifre spropositate che rischiano di vedere il calcio europeo succube di questi sceicchi pronti a spendere tutti i loro soldi in calciatori di alto livello. La paura per tutti i tifosi è che questo possa essere solo l’inizio di una situazione che andrà avanti nel corso dei prossimi anni.

Gattuso allenerà in Arabia Saudita

Ma l’Arabia Saudita non vuole fermarsi ai calciatori: l’obiettivo è quello di portare in Asia anche i miglior allenatori del panorama mondiale. La notizia del giorno è di un’offerta dell’Al-Hilal per Max Allegri di 30 milioni netti a stagione per tre anni. Offerta altissima, che se dovesse essere confermata, sembra difficile rifiutare. Ma Allegri non è l’unico italiano che potrebbe sbarcare in Arabia: anche Gennaro Gattuso è vicino al campionato saudita.

Secondo quanto riportato nel pomeriggio da Sky Sport, diversi club della Saudi League sono interessati a Gattuso, che da parte sua ha già deciso di accettare un’offerta e andare ad allenare in Arabia Saudita. Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro con più squadre e nelle prossime ore i due sceglieranno l’offerta migliore.

Dopo la sfortunata esperienza al Valencia (rescissione a gennaio con la squadra al 14° posto del campionato spagnolo), Gattuso è pronto a tornare in panchina. L’ex tecnico del Napoli era stato accostato anche ad alcune squadre italiane, tra cui la Salernitana (piace molto al presidente granata Danilo Iervolino) che poi ha confermato Paulo Sousa.

Questa in Arabia Saudita sarà la quarta esperienza su una panchina estera per Gattuso: dopo le esperienze al Sion in Svizzera, all’OFI Creta e l’ultima più recente del Valencia in Spagna, Ringhio riparte dall’Arabia Saudita.