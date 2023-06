Il grande ex torna a Napoli: lo scatto fa scatenare i social – FOTO

Sui social non si parla d’altro: un grande ex in queste ore è in città, dove continua la festa da parte dei tifosi del Napoli per lo Scudetto. Lo scatto pubblicato sui social fa impazzire tutti.

Quale sarà il Napoli che verrà? Questa è la domanda che i tifosi si pongono ormai da diverse settimane, nonostante in città ci sia ancora una sorta di incantesimo per la grande stagione che è stata. I tifosi, però, sanno che non ci si può guardare allo specchio ancora per molto tempo, se si vuole ritornare a gioire di nuovi grandi successi, motivo per cui il pensiero della piazza è rivolto anche a quelle che possono essere le dinamiche di calciomercato.

Ma per un grande presente, il Napoli nel corso degli anni ha potuto vantare la presenza di veri e proprie figure iconiche che hanno fatto la storia recente del club azzurro e che, di conseguenza, hanno contribuito alla crescita della società partenopea, per poi sfociare nel successo in campionato che mancava da ben 33 anni.

Una di queste leggende, in queste ore, è tornato in città, avvertendo fin da subito il calore dei tifosi. Lo scatto pubblicato sui social ha mandato letteralmente in visibilio i tifosi azzurri, che hanno sempre un affetto particolare per chi ha dimostrato anche in passato di tenere alla causa azzurra.

Hamsik beccato in città: grande entusiasmo per l’ex Napoli

Parliamo in questo caso di Marek Hamsik: il centrocampista slovacco è stato beccato nelle scorse ore in città, così come testimoniato dallo scatto pubblicato sui social.

L’immagine ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando l’entusiasmo dei tifosi che, magari, sperano di incontrare il proprio idolo in giro per la città. Una foto che, inoltre, fa sperare in molti anche in merito a un ritorno effettivo nel club azzurro, seppur sotto vesti differenti.

Lo stesso entourage dello slovacco non ha mai nascosto l’apertura nel caso in cui Aurelio De Laurentiis dovesse contattarlo e la speranza dei supporters partenopea è quella che, magari, questo ritorno in città sia dovuto proprio a un possibile avvicinamento tra le parti. Al momento, però, non arrivano novità concrete a tal proposito, con il calciatore che già in passato ha avuto modo di ritornare a Napoli per puro piacere. Ma è chiaro che i tifosi, in ogni caso, tengono viva una suggestione che, loro sperano, un giorno possa tramutarsi in realtà.

Di seguito, lo scatto apparso sui social: