Il bomber ex Napoli trova casa: che colpo in Serie A

Pronto a cambiare nuovamente maglia l’ex attaccante del Napoli: trattativa possibile, che colpo in Serie A

Il calciomercato è già entrato nel vivo e con lui, è entrato nel vivo il cosiddetto valzer degli attaccanti. Ogni anno, infatti, si crea una sorta di effetto domino all’interno del mercato calcistico che vede come “tessere” i bomber delle diverse squadre. Non è raro che una sola operazione di mercato, vada poi a coinvolgere a valanga lo spostamento di tantissimi attaccanti da una squadra all’altra. Nel corso dell’ultima stagione di Serie A sono tanti i calciatori “sorpresa”, che pur non godendo di altissima considerazione hanno fatto molto bene: da Dia della Salernitana a Nzola dello Spezia, che sembra possa sostituire proprio il primo, in uscita da Salerno.

Da questo punto di vista, è arrivata una notizia che ha interessato anche i tifosi del Napoli, visto che proprio l’ex attaccante azzurro sembra essere stato coinvolto in uno di questi trasferimenti a catena. Si tratta di Andrea Petagna, che dalla fine della scorsa stagione è ufficialmente un calciatore del Monza, visto che con la salvezza dei brianzoli è scattato in automatico l’obbligo di riscatto dell’attaccante dagli azzurri per circa 12 milioni di euro. Petagna però non è destinato a restare a Monza a lungo e sembra infatti aver già trovato il prossimo club, sempre in Serie A.

Colpo in Serie A: l’ex attaccante del Napoli

La stagione di Petagna a Monza non è stata negativa, perché l’attaccante è stato fondamentale soprattutto per la manovra di gioco della sorpresa Palladino, però ci si aspettava certamente qualcosa in più in fase realizzata. L’attaccante ex Napoli, infatti, in 31 presenze in campionato ha realizzato solo 4 gol, ai quali ha aggiunto ben 7 assist, a testimoniare comunque il suo apporto alla fase offensiva dei brianzoli.

Su di lui, si è fatto più insistente l’interesse dell’Udinese, che è alla ricerca di un sostituto di Beto. Il portoghese è in uscita e il suo nome è stato accostato anche al Napoli, con gli azzurri che potrebbero affondare il colpo in caso di cessione di Victor Osimhen. Nonostante i partenopei abbiano incassato circa 12 milioni dalla cessione di Andrea Petagna, il valore di mercato attuale dell’attaccante è leggermente inferiore, con il Monza che cercherà di rientrare il più possibile della spesa effettuata in caso di cessione. Vedremo se si completerà questo domino, le cui tessere coinvolgono tanti club diversi e, come al solito, tanti attaccanti.