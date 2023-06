Calciomercato Napoli, nuovo nome dalla Francia: è sfida a Milan e Atalanta

Nuovo nome per il calciomercato del Napoli, che arriva dalla Francia. Secondo RMC Sport, c’è l’interesse per un giovane attaccante che gioca in Liga e che piace a Milan e Atalanta.

Il Napoli, come di consueto, segue tanti profili nel corso dei mesi (molti di essi, validi per una crescita anche in prospettiva), per poi scegliere i profili su cui affondare. Per questo, molti dei calciatori ritenuti potenziali crack spesso vengono accostati al club partenopeo e l’ultimo nome arriva dalla Francia.

In particolare, RMC Sport (portale francese specializzato in notizie inerenti al calciomercato) rivela un nuovo scenario di mercato che, inoltre, è nelle valutazioni di altre big della Serie A come Milan e Atalanta.

Piace l’attaccante rivelazione della Liga

Il nome in questione è El Bilal Touré, attaccante classe 2001 dell’Almeria che, nella scorsa stagione, ha totalizzato sette gol e due assist nel campionato spagnolo.

Il calciatore, secondo quanto rivelato dai francesi di RMC Sport, è accostato anche al Milan e all’Atalanta, che lo valutano come possibile nome spendibile per il proprio attacco.

La priorità, al momento, è un’altra in casa e riguarda da vicinissimo Victor Osimhen: nella serata di ieri è andato in scena l’incontro con l’entourage del calciatore, ma al momento non ci sono accordi né sul rinnovo né sulla cifra dell’eventuale cessione.