Panchina a sorpresa per l’allenatore accostato al Napoli: annuncio ufficiale del nuovo club

L’allenatore accostato al Napoli, prima dell’arrivo di Rudi Garcia, ha trovato una nuova panchina: c’è l’annuncio ufficiale del club.

Sono state settimane molto intense quelle vissute dai tifosi del Napoli: dopo la grande festa per la vittoria del terzo scudetto, tutti si sono chiesti chi sarebbe stato l’allenatore che avrebbe preso in mano l’eredità di Luciano Spalletti.

Dopo aver letto tantissimi nomi, dopo la lista di quaranta nomi di De Laurentiis (lista finta, come rivelato dallo stesso presidente), dopo tanti accostamenti e contatti, il presidente partenopeo ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcia. Il tecnico francese ha accettato la sfida di sedersi sulla panchina dei campioni d’Italia e i tifosi sperano sia stata la scelta giusta per il futuro.

Rafa Benitez al Celta Vigo, ora è ufficiale

Tra in tanti nomi accostati al Napoli si è fatto anche quello di Rafa Benitez, già allenatore del club azzurro dal 2013 al 2015 e vincitore di due trofei (Coppa Italia e Supercoppa italiana). Una possibilità che però non è mai stata realmente presa in considerazione dal presidente De Laurentiis che non ha mai amato questi ritorni.

Non è stato il Napoli, ma Benitez ha comunque trovato una nuova panchina , a distanza da un anno e mezzo dal suo esonero con l’Everton: lo spagnolo ha infatti firmato con il Celta Vigo. È stato lo stesso club della Liga ad annunciare il suo arrivo: contratto di tre anni, fino al 2026, per Benitez. L’ex Napoli torna ad allenare in Spagna dopo l’esperienza sfortunata di sette mesi con il Real Madrid.