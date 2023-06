Il PSG inizia l’offensiva per Osimhen: le cifre della prima offerta

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere in Francia: il PSG pronto a presentare la prima offerta per il bomber nigeriano.

Il calciomercato estivo si avvicina, gran parte del futuro del Napoli si deciderà nel corso delle prossime settimane. Partendo dalla cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco, già deciso a pagare la clausola rescissoria valida nei primi quindici giorni di luglio, si dovrà valutare anche il futuro di Victor Osimhen.

Il bomber nigeriano ha un contratto in scadenza nel 2025 e il Napoli, come rivelato da De Laurentiis nel corso della conferenza di presentazione di Rudi Garcia, è intenzionato a rinnovarlo per altri due anni, fino a giugno 2027.

Prima offerta del PSG per Osimhen

Sul capocannoniere dell’ultima Serie A ci sono da tempo le attenzioni di vari top club europei, su tutti il PSG di Neymar e Mbappé e le due big di Premier League, Chelsea e Manchester United. La squadra che però sembra essere in pole e maggiormente intenzionata ad acquistare il nigeriano è proprio il PSG campione di Francia.

Il presidente De Laurentiis ha più volte ribadito che l’intenzione è quella di trattenere a Napoli il proprio campione, ma in caso di offerte irrinunciabili, si faranno le dovute valutazioni. Attualmente, come riportato dall’edizione online di “Repubblica”, il PSG sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta di 115 milioni di euro più bonus. Una cifra importante che però difficilmente sarà presa in considerazione da De Laurentiis: bisognerà portare offerte superiori almeno ai 120 milioni.