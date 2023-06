Addio al Napoli, De Laurentiis accelera per la firma: è una grande novità

Aurelio De Laurentiis prende il timone delle operazioni in casa Napoli: in arrivo una novità per tutti i tifosi azzurri in vista della prossima stagione.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sempre più coinvolto in prima persona nelle decisioni del club azzurro. Questo è quanto sottolineato dall’edizione odierna de La Repubblica, che conferma una novità importante per tutti i tifosi verso la prossima stagione.

I sostenitori azzurri non vedono l’ora di scoprire quale sarà la nuova maglia, che potrà pregiarsi anche dello stemma Tricolore dopo la vittoria dello Scudetto nella stagione appena conclusa. A tal proposito, arriva una grande conferma da parte del quotidiano oggi in edicola.

Addio a Lete, conferme sul main sponsor

La notizia è nell’aria da settimane: Lete, main sponsor storico dell’era Aurelio De Laurentiis a Napoli, è pronto a interrompere la proficua partnership con il club partenopeo.

Stando a quanto riportato da La Repubblica questa mattina, lo sponsor che sostituirà Lete sarà MSC Crociere, confermando dunque le indiscrezioni delle ultime settimane. Sempre secondo il quotidiano, De Laurentiis (anche grazie al lavoro di sua figlia Valentina, ndr) avrà un ruolo più centrale anche per quanto riguarda le strategie di marketing dopo l’addio di Alessandro Formisano.