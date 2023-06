Affare in casa Fiorentina: affondo Napoli

Il Napoli, dopo l’ufficialità di Rudi Garcìa, inizia a muoversi sul mercato: pronto l’affondo per il primo colpo, arriva dalla Fiorentina

Il mercato del Napoli può finalmente infiammarsi. Dopo settimane di stallo a causa della questione allenatore da risolvere, gli azzurri hanno iniziato a muoversi concretamente sul mercato. Rudi Garcìa, nuovo tecnico degli azzurri, ha le idee chiare riguardo il futuro. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, il francese, al momento della firma con il Napoli, avrebbe presentato una lista con i possibili obiettivi di mercato.

Quello che attende l’ex allenatore della Roma è un compito non facile. Subentrare a Luciano Spalletti, dopo la vittoria dello scudetto, è un’impresa che in pochi avrebbero tentato e Rudi Garcìa ha dimostrato coraggio. Per svolgere al meglio il suo lavoro, però, ha bisogno di una rosa competitiva e che possibilmente trovi gli innesti adeguati in zone di campo dove sono presenti alcune fragilità.

Un nodo da sciogliere in casa Napoli è certamente il centrocampo. Anguissa e Lobotka sembrano destinati a restare all’ombra del Vesuvio. Lo stesso, però, non si può dire dei compagni di reparto. Diego Demme partirà certamente dopo una stagione vissuta ai margini del progetto e con pochi minuti giocati. Oltre a lui, anche Tanguy Ndombele svestirà la casacca azzurra. Il centrocampista francese, infatti, farà ritorno al Tottenham per giocarsi le sue carte con il nuovo tecnico.

Elijf Elmas non sembra intenzionato a partire, ma il giovane centrocampista macedone ha molto mercato in giro per l’Europa. La sua valutazione è cresciuta esponenzialmente dopo l’ottima stagione da 12° titolare. Con l’offerta giusta, il Napoli potrebbe scegliere di lasciarlo partire. Anche Piotr Zielinski potrebbe partire. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e si sta provando a trovare un accordo per il prolungamento. Qualora, però, l’affare non dovesse concretizzarsi, questa sessione di mercato sarà l’ultima in cui il Napoli potrà monetizzare dalla sua partenza.

Zielinski parte? Il sostituto arriva da Firenze

Sul centrocampista polacco ci sono diverse squadre, con la Lazio di Sarri che pare in pole per strapparlo al Napoli. Per questo motivo, gli azzurri vogliono tutelarsi cercando sin da subito un sostituto. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che il profilo più adatto sia quello di Gaetano Castrovilli.

Il contratto del numero 10 viola scade nel 2024. Questo rende la trattativa sicuramente più conveniente per il Napoli in quanto il prezzo è notevolmente più basso rispetto alle aspettative. Nascendo trequartista, ha caratteristiche molto simili a Zielinski e questo lo rendono il sostituto ideale. Castrovilli, però arriva da una stagione non facile, ricca di infortuni. Questo lo rendono una potenziale scommessa per il Napoli . Quelle che i partenopei spesso e volentieri tendono a vincere.