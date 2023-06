Napoli beffato dal Milan: rossoneri pronti a pagare la clausola

Il Milan pronto a beffare il Napoli: i rossoneri sono disposti a pagare la clausola rescissoria dell’obiettivo di mercato.

Arrivato e presentato Rudi Garcia, ora si può veramente iniziare a parlare anche di calciomercato. Come ripetuto a più riprese, l’obiettivo principale è quello di confermare i vari big come Kvaratskhelia e Osimhen. Un obiettivo che non sarà così facile da raggiungere, soprattutto per il nigeriano, cercato da Chelsea, Manchester United e PSG.

Ma la squadra mercato del Napoli sta lavorando anche sui colpi in entrata. In primis bisogna trovare un nuovo difensore per sostituire il partente Kim Min-jae, ma si vuole rafforzare anche il reparto centrale, cercando un centrocampista per rimpiazzare Tanguy Ndombele e Diego Demme. Tra i vari nomi c’era anche quello di Arda Guler, talentino turco classe 2005 del Fenerbahce.

Arda Guler verso il Milan, Napoli beffato

Un talento cristallino messo in mostra a soli 18 anni che ha attirato su di sé le attenzioni di tantissime squadre europee: Arda Guler è forse una delle nuove stelle del panorama calcistico europeo. La clausola rescissoria di 17,5 milioni scattata dopo i 1500 minuti giocati in stagione è un’occasione d’oro per tutti. E sembra essere proprio il Milan a poterne approfittare.

Come rivelato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, il Milan sta scalpitando per pagare la clausola rescissoria. Il club rossonero ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore dopo che anche mister Pioli ha dato l’ok per l’acquisto. C’è una forte concorrenza per il turco, su tutte il Barcellona che però è ora alle prese con gli affari Gundogan e Brozovic.