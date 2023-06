Stagione ufficialmente conclusa, Di Lorenzo dà un appuntamento ai tifosi

Terminati tutti gli impegni tra club e Nazionale, capitan Giovanni Di Lorenzo dà un appuntamento ai tifosi del Napoli.

La stagione 2022/2023 è ormai prossima alla chiusura: in attesa delle ultime partite delle varie nazionali, i giocatori possono andare in vacanza dopo una stagione lunghissima iniziata nelle prime settimane di agosto 2022.

Il Napoli e i suoi tifosi hanno vissuto l’annata più bella ed emozionante degli ultimi 33 anni: la squadra guidata da Luciano Spalletti ha riportato lo scudetto in città, facendo scoppiare la gioia infinita di tutti i napoletani. Un anno indimenticabile, ma i tifosi sono già in trepidante attesa per vedere il nuovo tecnico Rudi Garcia all’opera.

Di Lorenzo scrive su Instagram: “Ora un po’ di meritato riposo”

Uno dei giocatori del Napoli ad aver disputato più partite in questa stagione è stato capitan Giovanni Di Lorenzo: il terzino destro ha giocato 47 partite, saltando solo una gara in campionato e lo sfortunato match di Coppa Italia contro la Cremonese. Se si considerano anche le gare con la Nazionale, le partite giocate salgono a ben 54.

Terminati anche gli ultimi due impegni di Nations League con l’Italia, è stato lo stesso Di Lorenzo a mandare un messaggio di fine stagione ai tifosi del Napoli: il capitano ha dato appuntamento al ritiro di Dimaro-Folgarida che si terrà dal 14 al 25 luglio. Questo ciò che ha scritto sul suo profilo Instagram.