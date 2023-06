Piomba il Napoli: arriva la stella del Monza

Il Napoli è a caccia di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione: l’ultima idea di mercato arriva dal Monza, su di lui ci sono tutte le big della Serie A

I campioni d’Italia sono già al lavoro per assicurarsi una squadra di livello anche per la prossima stagione, in cui il Napoli è chiamato a difendere il titolo. L’ampio distacco in classifica rispetto alle inseguitrici non può bastare per avere la matematica convinzione di essere all’altezza anche il prossimo anno, in virtù anche di un cambio in panchina che rischia di cambiare gli equilibri.

In attesa di scoprire se e quante cessioni ci saranno – al netto dell’addio di Kim Minjae, pronto ad accasarsi al Bayern Monaco -, i partenopei comunque sono sulle tracce dei profili ritenuti più appetibili. Tra di essi, spicca un calciatore che tra le fila del Monza ha davvero sorpreso tutti per il suo rendimento straordinario.

Idea Carlos Augusto: i dettagli

La pista inedita di mercato tracciata dalla dirigenza napoletana porta a Carlos Augusto, esterno rivelazione del Monza e che è già sul taccuino di tante big del nostro campionato.

Classe 1999, il calciatore brasiliano è stata una delle pedine fondamentali per la squadra di Raffaele Palladino, che ha sfiorato addirittura un piazzamento europeo nel primo anno in assoluto nella massima serie. Il suo rendimento (nel dettaglio, 6 gol e 5 assist in 35 presenze in Serie A) ha acceso i riflettori di buona parte dei top team italiani, come l’Inter e la Juventus.

Per quanto concerne i nerazzurri, le priorità al momento sono altre, per questo non si registrano particolari affondi decisivi. Discorso diverso invece per i bianconeri, che in queste ore stanno valutando il ritorno in Italia di Timothy Castagne: il belga è in uscita dal Leicester, retrocesso in Championship nella stagione appena conclusa, e quindi è possibile un affare anche a costi contenuti. L’ex Atalanta è prevalentemente esterno destro, ma nel corso della sua carriera spesso ha giocato anche sull’out di sinistra.

E in questa fase di stallo sull’asse Milano-Torino, ecco che il Napoli è pronto a inserirsi nella lista delle concorrenti per Carlos Augusto. Gli azzurri sono numericamente coperti sull’out di sinistra con Mathias Olivera e Mario Rui ma è chiaro che, con l’avanzare degli anni del terzino portoghese (32 anni compiuti a maggio), i partenopei stanno iniziando a guardarsi attorno. Il valore del suo cartellino è attestato sui 20 milioni di euro: in caso di cessione, il Monza è pronto a far registrare nelle sue casse una super plusvalenza, considerando che furono soltanto 4 i milioni versati per prelevarlo dal Corinthians nel 2020.