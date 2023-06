Hirving Lozano, che auto guida l’esterno del Napoli? Si tratta di un modello insospettabile

Hirving Lozano per tutta la stagione ha sprintato ad alte velocità sulla fascia destra del Napoli, ma con la sua macchina è rapidissimo anche fuori dal campo.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha sorpreso tutti. Dopo le contestazioni a Dimaro dello scorso luglio, nessuno avrebbe mai immaginato che gli azzurri potessero fare un cammino del genere in questa stagione. I partenopei, invece, trentatré anni dopo l’ultima volta sono riusciti a riportare lo scudetto all’ombra del Vesuvio.

A differenza dei due precedenti titoli della storia azzurra, dove la copertina se la prese ovviamente Diego Armanda Maradona, in questa stagione è stato il gruppo la vera forza del Napoli. Il tecnico di Certaldo, Luciano Spalletti, è riuscito in brevissimo tempo a dare una forte identità di gioco ad una squadra molto rinnovata nella sua ossatura principale.

Molti giocatori che da lungo tempo vestivano la maglia azzurra come Mertens, Insigne e Koulibaly sono partiti. Per questo motivo, nello spogliatoio azzurri sono subentrati dei nuovi “senatori”. Tra questi, c’è ovviamente Hirving Lozano. L’esterno messicano, arrivato nell’estate del 2019 dal Psv Eindhoven, ha disputato la sua quarta stagione in maglia azzurra.

Dotato di una grandissima velocità in campo aperto, Lozano è stato fondamentale nei capovolgimenti di fronte azzurri nel corso della stagione e spesso ha fornito tracce di passaggio importanti ai suoi compagni. Oltre ad essere veloce in campo, Lozano vuole esserlo anche fuori e ha scelto una macchina che sembra ispirarsi alle sue caratteristiche.

La sua macchina come lui: Lozano sceglie la velocità

Dalla vettura che Hirving Lozano ha scelto di guidare si evince come il messicano sia un vero amante della velocità. Nella vita di tutti i giorni, Hirving Lozano sprinta a bordo della sua macchina. L’esterno messicano si affida ad un suv Mercedes.

Secondo quanto emerso, in particolare, si tratterebbe di un Mercedes Glc Coupé. Una vettura che abbina un’eleganza straordinaria ad una performance incredibile. Il modello scelto dal messicano, infatti, è pura velocità. Nonostante si tratti di un suv, il Mercedes Glc Coupé ha ottime qualità in termini velocistici.

In particolare, sotto il cofano, nasconde ben 269 cv capaci di registrare una velocità massima pari ai 235 km/h. Oltre alla velocità massima, il motore del Mercedes Glc Coupé è dotato di una coppia incredibile. La vettura di Lozano riesce a raggiungere i 100 km/h in appena 5,9 secondi. Vettura veloce e potente quindi, proprio come il messicano sa essere in campo quando è in giornata.