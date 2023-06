Ultras del Napoli, decisione a sorpresa: riguarda Rudi Garcia (FOTO)

Gli Ultras del Napoli manifesteranno il loro caloroso benvenuto a Rudi Garcia, in città spunta il volantino con un messaggio ai tifosi.

L’era di Rudi Garcia al Napoli sta per cominciare definitivamente. Il tecnico francese è pronto a raccogliere la pesante eredità lasciata da Luciano Spalletti. Oggi pomeriggio sarà così presentato alla stampa, con appuntamento alle ore 18 al Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli.

Anche gli Ultras del Napoli a Capodimonte per dare il benvenuto a Rudi Garcia

Tanta l’attesa per il primo incontro con il nuovo mister partenopeo, che sarà accolto in pompa magna. Non solo una schiera di giornalisti, ad attendere Rudi Garcia ci sarà un nutrito gruppo di tifosi del Napoli. A comunicarlo sono stati gli stessi supporters azzurri con un manifesto che sta circolando in queste ore.

Oggi porteremo il nostro saluto a Garcia – fanno sapere i tifosi azzurri -, vogliamo ricominciare come abbiamo lasciato. Tutti uniti per difendere ciò che abbiamo conquistato.

Il manifesto è firmato dal gruppo Ultras ’72 e dà appuntamento ai tifosi alle ore 17.30 al Real Bosco di Capodimonte a Napoli.