Garcia si presenta: “Sono arrivato a Napoli per un obiettivo chiaro, c’è una cosa che mi ha colpito”

L’attesa è ormai finita: il Napoli ha ufficialmente presentato il proprio nuovo allenatore, Rudi Garcia. All’interno della splendida cornice del Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte, il francese ha avuto modo di rispondere alle prime domande da tecnico degli azzurri.

Non ci sono ormai più dubbi: nella stagione 2023/24 il Napoli sarà allenato da Rudi Garcia. Il tecnico francese sarà dunque chiamato ad affrontare la sua seconda esperienza in Italia, dopo le due stagione e mezzo passate alla Roma. Due secondi posti ed un esonero al terzo anno per Garcia in giallorosso, prima di tornare in Francia e portare il Marsiglia in finale di Europa League nonché il Lyon in semifinale di Champions.

Ora però, per il tecnico transalpino sarà tutt’altra sfida personale, alle redini di un Napoli Campione d’Italia e ancora scottato dall’addio improvviso di Luciano Spalletti. A Garcia sarà dunque affidato il compito di difendere il tricolore ai piedi del Vesuvio, ai fini di far rimpiangere il meno possibile il tecnico di Certaldo. E dunque, che presentazione sia, con le prime parole del francese da allenatore dei partenopei che giungono in diretta dal Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Le parole di Garcia alla presentazione ufficiale

Una splendida location per una splendida presentazione, all’altezza di uno splendido allenatore. Questa l’idea di Aurelio De Laurentiis per presentare a stampa e tifosi il neo allenatore del Napoli Rudi Garcia. Il francese ha dunque pronunciato le prime parole da tecnico dei partenopei, scacciando via quell’area di scetticismo respirata nell’immediato post-annuncio. Di seguito, le parole pronunziate dal tecnico durante la propria presentazione ufficiale in azzurro: