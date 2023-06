Milan gelato: il Napoli piomba sull’obiettivo rossonero

Ennesimo duello di mercato tra Milan e Napoli, rossoneri gelati: gli azzurri sono piombati sull’obiettivo di mercato

Il calciomercato inizierà ufficialmente nel mese di luglio, ma tutte le società si stanno già muovendo in anticipo per completare i tasselli delle proprie squadre, con movimenti sia in uscita sia in entrata. Il Napoli in particolare ha già confermato ufficialmente il riscatto di Giovanni Simeone dall’Hellas Verona, sebbene la sua permanenza in azzurro non fosse in dubbio vista l’ottima stagione disputata all’ombra del Vesuvio.

Oltre a questo però, ovviamente De Laurentiis è al lavoro per ulteriori movimenti di mercato, non solo in uscita, ma anche e soprattutto in entrata. L’obiettivo è chiaro e lo ha ribadito lo stesso presidente del Napoli: andare più avanti in Champions League. Non solo dunque la voglia di confermarsi in Italia, ma soprattutto la volontà di avere un impatto maggiore in Europa.

I duelli di mercato tra Napoli e Milan nel corso di questa sessione di mercato sono ormai già diversi, con Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte che sembrava da un passo dagli azzurri prima che i rossoneri strappassero l’accordo con l’agente (al momento in stand-by dopo l’addio di Maldini). Un altro obiettivo, che sembrava destinato al Milan, vede ora invece in vantaggio il Napoli nella corsa al calciatore.

Il Napoli sfida il Milan: scelto il dopo Lozano

Sia Milan che Napoli infatti sanno di dover intervenire sulla fascia destra dell’attacco. Nel Milan, oltre all’addio di Brahim Diaz, tornato al Real, Saelemaekers e Messias non hanno mai convinto in pieno. Nel Napoli, invece, sembra in uscita Hirving Lozano. L’attaccante messicano, che non ha mai pienamente entusiasmato la piazza azzurra, potrebbe andare via dopo aver raggiunto il picco della propria carriera con la conquista dello Scudetto.

Il Chucky ha, infatti, il contratto in scadenza al termine della prossima stagione e senza rinnovo, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di perderlo a parametro zero e proprio per questo è pronto ad ascoltare eventuali offerte per una sua cessione in questa finestra di mercato. Per sostituirlo, i partenopei hanno messo gli occhi su un calciatore che piace anche al Milan.

Samu Chukwueze, ala del Villarreal, è entrato nel mirino del Napoli proprio per sostituire l’eventuale partenza di Lozano. Gli azzurri avrebbero dalla loro un asso della manica: il rapporto tra lo stesso Chuckwueze e il bomber azzurro Victor Osimhen. L’amicizia tra i due è molto stretta e lo testimonia, tra le altre cose, anche il post pubblicato in condivisione proprio da Chukwueze e Osimhen sui propri profili Instagram ufficiali. La sfida al Milan è lanciata.