Italia-Olanda, le formazioni ufficiali: la scelta su Di Lorenzo e Raspadori

Italia e Olanda scenderanno a breve in campo allo stadio De Grolsch Veste, nei Paesi Bassi, per la finale per il terzo posto della Nations League.

L’Italia arriva alla “finalina” di consolazione dopo la sconfitta rimediata giovedì in semifinale contro la Spagna. Le reti di Yeremi Pino al terzo minuto e di Joselu al minuto 88 hanno permesso agli spagnoli di qualificarsi per la finale di Nations League. Inutile il gol del momentaneo pareggio siglato da Ciro Immobile su calcio di rigore.

Italia-Olanda, le formazioni ufficiali

Panchina per Giovanni Di Lorenzo mentre Giacomo Raspadori parte titolare con Gnonto e Retegui a completare il tridente.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Gnonto, Retegui, Raspadori. CT Roberto Mancini

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang. CT Ronald Koeman