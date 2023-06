Il Napoli vuole Baldanzi, contatti avviati: la richiesta dell’Empoli

Il Napoli vuole scommettere tutto su Tommaso Baldanzi: l’Empoli chiede una cifra importante per il suo gioiello.

Conclusa la stagione calcistica 2022/2023 per i club, il mese di giugno è dedicato alle nazionali, impegnate in gare amichevoli, match di qualificazioni ai prossimi campionati continentali e Nations League. L’Italia di Roberto Mancini giocherà proprio oggi la finale per il terzo posto della Nations League: alle ore 15, gli azzurri saranno impegnati contro i padroni di casa dell’Olanda.

Ma se la Nazionale maggiore continua a non convincere e macinare risultati deludenti, c’è un’altra Italia che ha fatto vedere grandissime cose nell’ultimo mese. Si tratta dell’Under 20 di Carmine Nunziata, capace di arrivare in finale al Mondiale di categoria (persa per 1-0 contro l’Uruguay) per la prima volta nella storia della Nazionale.

Tra gli azzurrini ha spiccato il talento di Cesare Casadei, autore di sette reti (capocannoniere) e premiato come miglior giocatore dell’intero torneo. L’altro talento che ha messo in mostra le sue qualità è il più noto al pubblico italiano Tommaso Baldanzi, autore di un’ottima stagione (la sua prima in Serie A) con la maglia dell’Empoli.

Napoli su Baldanzi, è il pupillo di De Laurentiis

Il giovane trequartista classe 2003 è seguito da diversi club italiani ma il Napoli lo punta da parecchi mesi. Nonostante il cambio in panchina, il club partenopeo potrebbe comunque decidere di scommettere su di lui e fare un’offerta all’Empoli.

Come confermato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il presidente De Laurentiis avrebbe già avuto dei primi contatti esplorativi con Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli. Il rapporto tra i due è ottimo, come testimoniano le tante operazione tra le due società negli ultimi anni, e questo potrebbe aiutare i partenopei. L’Empoli però non svenderà il suo gioiello più prezioso e sarebbe disposto a cederlo per non meno di 15 milioni di euro.