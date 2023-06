Il Napoli fa spesa in casa Salernitana: il calciatore granata costa 25 milioni

Il Napoli pensa al top della Salernitana come primo acquisto da regalare a Garcia: il calciatore granata ha una clausola di 25 milioni.

Manca poco all’inizio del calciomercato, la sessione estiva prenderà il via il prossimo 1° luglio. In casa Napoli c’è tanta attesa per scoprire quale sarà la squadra con cui Rudi Garcia proverà a difendere il titolo di campioni d’Italia. Un obiettivo difficile, ma che il tecnico francese proverà a raggiungere con tutte le sue forze.

Per farlo però servirà appunto una mano dal mercato. In primis, dopo aver ormai perso Kim Min-jae per colpe non della società (ha una clausola rescissoria), l’obiettivo è quello di trattenere Victor Osimhen, capocannoniere dell’ultima Serie A e seguito da mezza Europa. Intanto, però, la squadra mercato inizia già a sondare diversi nomi per l’attacco, per non rischiare di restare scoperti in caso di addio del nigeriano.

Il Napoli pensa a Dia della Salernitana

L’ultima idea per il ruolo di centravanti che circola in casa Napoli porta il nome di Boulaye Dia della Salernitana. L’attaccante senegalese è stato accostato già da diversi giorni al club partenopeo, ma l’edizione odierna de “Il Mattino” dà ulteriori aggiornamenti sulla possibile trattativa che potrebbe essere imbastita dalle due società campane.

Il quotidiano spiega come il giocatore possa essere acquistato sia per rimpiazzare Osimhen, ma anche in caso di permanenza del nigeriano, vista la duttilità di Dia nel giocare su più zone d’attacco (può essere usato anche come esterno). La Salernitana lo ha acquistato a titolo definitivo dal Villarreal pagando il riscatto fissato a 12 milioni di euro, ma rischia di perderlo subito.

Infatti, sul giocatore è attiva una clausola rescissoria di 25 milioni valida fino al 20 luglio che permetterebbe al giocatore di decidere di accettare qualsiasi offerta. Il Napoli ci pensa, è uno dei nomi, insieme a Jonathan David del Lille, che ispira la dirigenza azzurra: l’uomo che ha spostato di quattro giorni la festa scudetto partenopea potrebbe sbarcare all’ombra del Vesuvio.