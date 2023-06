Giuntoli vuole la Juventus: decisione importante per liberarsi dal Napoli

Cristiano Giuntoli vuole accettare la proposta della Juventus: scelta drastica del direttore sportivo per liberarsi dal Napoli.

Dopo settimane di nomi, ipotesi e sogni di inizio estate, il Napoli ha annunciato Rudi Garcia come nuovo allenatore e ha così chiuso la telenovela riguardante il tecnico azzurro. L’ex Roma prende così il posto di Luciano Spalletti e domani sarà presentato in grande stile al “Salone delle Feste” del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Ma, mentre la telenovela allenatore è stata chiusa con l’arrivo di Garcia, è ancora viva quella che riguarda il futuro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo è corteggiato dalla Juventus e vorrebbe accettare da tempo le avances del club bianconero. Il suo contratto è però in scadenza tra un anno e De Laurentiis continua a fare muro per una sua cessione.

Giuntoli pronto a rinunciare a tutti i bonus

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha rivelato ulteriori aggiornamenti riguardo la questione Giuntoli-Juventus. La Vecchia Signora ha ormai scelto da tempo il nome dell’ex Carpi per il nuovo ciclo, ma non può far altro che aspettare che si liberi dal Napoli. L’ultima idea di Giuntoli è proporre a De Laurentiis una sorta di offerta economica pur di chiudere in anticipo il loro rapporto lavorativo.

Prima (o dopo) la presentazione di Rudi Garcia, dove saranno presenti sia Giuntoli sia De Laurentiis, il direttore sportivo rivelerà al presidente di essere disposto a rinunciare a tutti i bonus per liberarsi dal Napoli. Tra normali arretrati, premi per lo scudetto e il percorso Champions e l’ultimo anno di contratto sarebbero 2 milioni netti (circa 4 lordi) a cui Giuntoli rinuncerebbe. Una cifra non enorme che però potrebbe convincere De Laurentiis a salutare anticipatamente il suo direttore sportivo dopo otto anni dal suo arrivo in società.