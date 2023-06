Calciomercato Napoli, Lozano pronto a salutare: il sostituto arriva dalla Ligue 1

Hirving Lozano potrebbe lasciare il Napoli a un anno dalla scadenza del contratto: il sostituto potrebbe arrivare dalla Ligue 1.

Come ribadito in più occasioni dalla società, l’obiettivo del Napoli in questa sessione di mercato è cercare di trattenere la maggior parte dei protagonisti del terzo scudetto. Con Kim diretto al Bayern Monaco, pronto a riempirlo di soldi (si parla di quasi 10 milioni a stagione), De Laurentiis vorrebbe cercare di non cedere anche un altro big come Victor Osimhen.

Chi invece potrebbe essere sacrificato in questa sessione di mercato è Hirving Lozano. L’esterno messicano è in scadenza di contratto a giugno 2024 e finora non ci sono stati contatti tra le parti per il rinnovo. Stesso discorso vale per Piotr Zielinski: entrambi dovrebbero ridimensionare il loro contratto per rientrare nel tetto ingaggi voluto dal presidente De Laurentiis.

Lozano via, il Napoli punta Zhegrova del Lille

In caso di offerta convincente per il Chucky Lozano, il Napoli valuterà la cessione dell’ex PSV Eindhoven: su di lui c’è da tempo il West Ham, intenzionato a portarlo in Inghilterra. Ma chi farà compagnia a Politano per il ruolo di esterno destro? Tra i profili seguiti dal club c’è Edon Zhegrova, calciatore kosovaro classe ’99 del Lille.

Come riporta l’edizione odierna de “La Repubblica”, il compagno di squadra di Rrahmani in nazionale dovrebbe essere la prima alternativa per sostituire Lozano. Il piano B invece arriva dalla Serie A e porta il nome di Riccardo Orsolini del Bologna, autore di un’ottima stagione quest’anno condita da 11 gol e 2 assist in 32 presenze in Serie A.