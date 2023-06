Napoli senza parole: Fabian Ruiz torna in Serie A

Napoli spiazzato dalla possibilità di mercato: Fabian Ruiz è pronto a tornare in Serie A per giocare contro gli azzurri

Fabian Ruiz ha lasciato il Napoli al termine della scorsa stagione per accasarsi in Ligue 1 dagli sceicchi del Paris Saint-Germain, visto che aveva il contratto in scadenza dopo solo un anno, per la cifra di 24 milioni di euro. La prima stagione all’ombra della Torre Eiffel forse non è andata come il centrocampista andaluso si aspettava, sebbene le cifre non siano poi così negative: 37 presenze tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia, condite da 3 gol e 3 assist.

Rendimento inferiore rispetto all’ultima stagione in maglia azzurra, nella quale aveva collezionato 38 presenze (una un più), con un rendimento decisamente superiore in zona bonus, ovvero 7 gol e 5 assist. Dopo una sola stagione però, come spesso accade per i calciatori del Paris Saint-Germain, le valigie sembrano già pronte e l’ipotesi più probabile sembra proprio un ritorno in Italia, in Serie A. Ovviamente non si tratterebbe di un ritorno al Napoli, anzi si sta profilando la possibilità concreta di un suo arrivo in un club che battaglierà con il Napoli per lo stesso obiettivo.

Fabian Ruiz verso il ritorno in Serie A: la squadra

Vista l’ottima stagione, con due trofei conquistati ed una finale di Champions League giocata contro il Manchester City, non c’è da stupirsi che i migliori giocatori dell’Inter siano entrati nel mirino delle big di mezza Europa. In particolare, il centrocampista che più sembra destinato a lasciare l’Inter è Marcelo Brozovic.

In particolare sul centrocampista croato si sono fiondati sia gli sceicchi del Newcastle, fresco di qualificazione in Champions League, sia diverse società dell’Arabia Saudita, che in questa sessione di mercato si sono già accaparrati talenti del calibro di Karim Benzema, Ngolo Kantè e non solo.

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è un grande estimatore di Fabian Ruiz da tempi non sospetti e dunque non è un caso che il nome del centrocampista ex Real Betis sia finito in cima alla lista dell’Inter tra i possibili sostituti di Marcelo Brozovic. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il valore di mercato del centrocampista ex Napoli è di 38 milioni di euro circa, ma non è da escludere che Marotta riesca a strappare condizioni favorevoli, come un prestito oneroso con obbligo di riscatto diviso in più rate. L’ipotesi di rivedere Fabian Ruiz al Maradona, da avversario, non è più così lontana per i tifosi del Napoli.