Motorino con le bandiere del Napoli, fermato dai vigili: da non credere cos’è successo

Dopo il caso dei festoni e delle bandiere del Napoli ai balconi in città, arriva un altro episodio che fa discutere contro i tifosi azzurri.

Il Napoli ha vinto lo scudetto dopo 33 anni e la voglia di festeggiare dei tifosi, dopo oltre un mese e mezzo, non accenna a diminuire. Sono tanti i supporters che hanno protestato contro la decisione per la rimozione dei festoni in città, dunque c’è chi preferisce manifestare la propria gioia in altri modi.

Tifoso del Napoli multato per aver attaccato due bandiere al motorino

È il caso di un tifoso del Napoli che ha aggiunto al proprio motorino due bandiere azzurre, diventando però il protagonista di uno strano caso. A raccontare la sua storia su Twitter è il professore della facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, Bruno Siciliano.

Il tifoso partenopeo proprietario del motorino è stato infatti fermato nei pressi della Rotonda Cavani a Lucrino (Pozzuoli) dai vigili urbani, che l’hanno multato per “alterazione delle caratteristiche costruttive” del mezzo. La storia sta facendo il giro del web. Il professor Siciliano ha poi chiosato il suo post scrivendo: “Sarà stato un vigile rubentino frustato“.

