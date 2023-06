Kim ha accettato l’offerta: operazione vicino alla chiusura

Il futuro di Kim Min-jae sembra ormai segnato: il difensore del Napoli ha accettato la maxi offerta.

Si avvicina la sessione estiva di calciomercato e i tifosi del Napoli son in attesa di scoprire quali saranno i movimenti della società campione d’Italia. L’obiettivo della dirigenza è quello di non perdere gli uomini chiave dello scudetto, su tutti Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

I due talenti offensivi sono seguiti da mezza Europa, ma il Napoli non vuole perderli visto anche l’addio ormai sempre più probabile di Kim Min-jae, altro protagonista assoluto dello scudetto. Il difensore sudcoreano ha una clausola rescissoria che supera i 50 milioni di euro valida per i primi quindici giorni di luglio che sarà pagata da un top club europeo.

Kim Min-jae al Bayern Monaco, affare in chiusura

Il futuro di Kim sembrava dover parlare la lingua inglese: erano tante le squadre di Premier League su di lui, con Manchester United in pole, che erano pronte a tentare l’affondo. Negli ultimi giorni, però, c’è stato un inserimento prepotente del Bayern Monaco che vorrebbe acquistare il classe ’96 per rafforzare in maniera importante una difesa che vede già due top player come de Ligt e Upamecano.

Nella giornata di ieri, il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha rivelato che il Bayern ha praticamente già quasi trovato l’accordo con il difensore sudcoreano: contratto fino al 2028 da quasi 10 milioni a stagione. In serata è stato lo stesso Romano a confermare che l’affare è ormai concluso e per il Bayern bisogna solo aspettare luglio per poter pagare la clausola e portare Kim in Baviera.