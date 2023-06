Juan Jesus saluta Spalletti: il messaggio fa emozionare tutti

Anche Juan Jesus ha voluto salutare mister Luciano Spalletti: bellissimo messaggio del difensore brasiliano.

L’era Luciano Spalletti è ufficialmente terminata in casa Napoli: con l’annuncio di Rudi Garcia, la società ha anche salutato il tecnico di Certaldo con un post sui social. L’ex Inter e Roma è rimasto seduto sulla panchina azzurra per soli due anni, ma la vittoria dello scudetto ha fatto entrare il suo nome nella leggenda di questo club.

Nella giornata di ieri, capitan Di Lorenzo e Victor Osimhen hanno pubblicato due storie Instagram dove hanno salutato e ringraziato l’ormai ex allenatore del Napoli. Due foto semplici con un “Grazie mister” che hanno reso omaggio al tecnico che ha riportato lo scudetto in città.

Oggi, invece, è arrivato anche il saluto di Juan Jesus a mister Spalletti. Il difensore brasiliano ha voluto dedicare qualche parola in più all’uomo che ha creduto in lui nell’estate del 2021, quando nessuno sembrava pronto a farlo. La lettera dell’ex Roma è veramente da brividi e ha fatto emozionare tantissimi tifosi che hanno commentato il post Instagram.

Il mio grazie arriva da lontano. Basta guardare il video e leggere il labiale. Anni fa non vestivamo ancora questa maglia ma proprio a Napoli me lo urlasti a fine partita.

Lo abbiamo desiderato per tanto tempo, ci siamo allontanati e ritrovati. Alla fine ce l’abbiamo fatta proprio in questo stadio, insieme con la maglia del Napoli. Non potevamo sognarlo più bello.

Era tutto scritto. Grazie Mister!