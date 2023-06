Nuova ipotesi addio a zero: colpo di scena Napoli

Dopo i dolorosi addii a parametro zero della scorsa stagione il Napoli si prepara a salutare un altro titolare in scadenza di contratto

Il calciomercato aprirà ufficialmente a luglio, ma per il Napoli, una volta terminata la stagione, è arrivato il momento di fare i conti con uno dei temi più caldi nel mondo del calciomercato moderno: i rinnovi di contratto. I tifosi azzurri lo sanno bene, il mondo dei rinnovi di contratto è spesso delicato. Non a caso, al termine della scorsa stagione diversi calciatori che avevano fatto la storia recente del club hanno detto addio a parametro zero.

Non più di un anno fa infatti, hanno salutato il Napoli gratis dei pilastri come Lorenzo Insigne, direzione Toronto, e Dries Mertens, direzione Galatasaray. Nessuno poteva immaginare che proprio i sostituti di questi due giocatori ed in particolare ovviamente l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, sarebbero stati decisivi per l’annata magica vissuta dal Napoli, conclusasi con la vittoria dello scudetto che mancava alla città da ben trentatré anni.

Zielinski possibile addio a parametro zero: sorpresa Napoli

Il Napoli è una società che ha sempre tenuto attentamente sotto controllo le scadenze dei contratti dei propri calciatori, tanto è vero che spesso si riserva la possibilità di prolungare gli accordi di un ulteriore anno, quando il calciatore in questione sta per arrivare in scadenza. È questo il caso di Alex Meret, portiere che ha guidato la difesa campione d’Italia, che ha il contratto in scadenza nel 2024, ovvero al termine della prossima stagione. All’estremo difensore è stato già comunicato che sarà attivata l’opzione per rinnovare fino al 2025, in attesa di un ulteriore accordo.

Tra i casi spinosi di calciatori che andranno in scadenza di contratto nel 2024 però, ci sono i nomi di Hirving Lozano e Piotr Zielinski. In particolare il polacco, che già la scorsa estate per diverse settimane è stato sul piede di partenza in direzione West Ham, sembra essere vicino alla fine della sua avventura sotto il Vesuvio. Senza rinnovo di contratto, infatti, il trequartista polacco sarebbe costretto a lasciare Napoli al termine della prossima stagione a parametro zero.

Negli occhi di tutti i tifosi del Napoli c’è ancora l’esultanza liberatoria di Zielinski a Torino, dopo il gol di Raspadori che ha ufficiosamente sancito la vittoria del titolo. Proprio il polacco, infatti, è un reduce (con Mario Rui) del Napoli che 5 anni fa aveva battuto sempre la Juventus a Torino per 0-1. Una vittoria che non era stata sufficiente per coronare il sogno dello Scudetto, nonostante i 91 punti realizzati dagli uomini di Sarri. Questo è il passato, il futuro per Zielinski può essere lontano dagli azzurri.