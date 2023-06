Futuro Osimhen, decisione a sorpresa del nigeriano: la notizia preoccupa i tifosi

Victor Osimhen ha preso una decisione inaspettata che preoccupa i tifosi del Napoli: cambia il suo futuro?

Inizia a delinearsi il prossimo calciomercato del Napoli: con l’arrivo di Rudi Garcia, la squadra mercato del club partenopeo può mettersi al lavoro per provare a rinforzare ulteriormente la rosa. L’obiettivo principale della società resta quello di provare a trattenere la maggior parte dei big, ma quest’anno non sarà per nulla facile.

Con Kim Min-jae che sembra ormai già un ex giocatore del Napoli (il Bayern Monaco sta facendo sul serio per lui), l’importante è non perdere altri tasselli fondamentali. Uno su tutti sicuramente Victor Osimhen, seguito da tanti top club europei e forse definitivamente pronto per un’avventura con una squadra di altissimo livello.

“Osimhen vuole cambiare agente”, notizia inaspettata dalla Nigeria

Nelle ultime ore, è arrivata una notizia bomba dalla Nigeria proprio riguardo il futuro del capocannoniere dell’ultima Serie A. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Daniel Martins di OwnGoalNigeria, Osimhen avrebbe deciso di cambiare agente.

Sempre secondo quanto raccolto dal sito nigeriano, Osimhen avrebbe scelto di affidarsi a una donna scozzese con legami molto forti all’interno del mercato francese. Dietro questa scelta, quindi, potrebbe esserci anche l’ombra del PSG, pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni del bomber della Serie A.

Se questa decisione dovesse essere confermata, sarebbe il quinto agente in tre anni per Osimhen. L’attuale procuratore Roberto Calenda aveva preso Osimhen nella sua agenzia nel luglio del 2021 dopo la rottura del nigeriano con il suo ex agente William D’Avila.