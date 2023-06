Elmas fa impazzire i tifosi, rete da fenomeno in Nazionale (VIDEO)

Una rete clamorosa quella realizzata da Eljif Elmas in Macedonia del Nord-Ucraina, il centrocampista del Napoli protagonista assoluto.

Tra i grandi protagonisti del Napoli vittorioso dello scudetto c’è anche il centrocampista Eljif Elmas, autore di 6 reti e 3 assist nell’ultima stagione in azzurro.

Elmas, grandissima rete in Nazionale

Tuttofare per Spalletti, ma anche in Nazionale il talento classe ’99 si è messo in mostra poco fa. Il calciatore del Napoli, in campo da titolare in Macedonia del Nord–Ucraina, gara valida per le qualificazione agli Europei del 2024, è stato l’autore di una rete favolosa.

Destro a giro da oltre 25 metri che si spegne all’incrocio dei pali, un gol da vedere e rivedere, che manda i macedoni sul momentaneo 2-0. Sicuramente anche il neo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, avrà applaudito le gesta del suo diamante del centrocampo.

ECCO IL VIDEO: