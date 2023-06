Calciomercato Napoli, offerti 30 milioni per il centrocampista: può sostituire Zielinski

Il Napoli, dopo l’annuncio dell’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina, è pronto a dare un’accelerata importante sul mercato: assalto al centrocampista come primo colpo.

Chiuso definitivamente il casting per la panchina del Napoli, con Rudi Garcia che ieri è stato annunciato a sorpresa dal presidente Aurelio De Laurentiis, gli azzurri adesso sono pronti per dare un’accelerata importante sul mercato. Il tecnico francese ha firmato un biennale con opzione, stesso contratto che legava precedentemente il club e Luciano Spalletti, e ora c’è curiosità per capire quali saranno le indicazioni sul mercato dell’ex Roma.

L’attenzione è da spostare a centrocampo: oltre al sostituto di Ndombele, che non sarà riscattato e farà ritorno al Tottenham dopo la stagione in prestito, il Napoli è alla ricerca di un calciatore che eventualmente possa sostituire Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha intenzione di restare all’ombra del Vesuvio ma è chiaro che alla luce di un contratto vicino alla scadenza, in caso di mancato accordo, nulla è da escludere.

Pressing su Gabri Veiga

Uno dei nomi accostati al Napoli in queste settimane a tema calciomercato è stato Gabri Veiga, giovane centrocampista classe 2002 di proprietà del Celta Vigo.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, la società partenopea è pronta a investire una cifra pari a 3o milioni di euro, a fronte di una clausola rescissoria pari a 40 milioni. Il calciatore – si legge – è stato seguito a lungo da Micheli e Mantovani, oltre che dallo stesso amministratore delegato Andrea Chiavelli, i quali hanno già avuto contatti con il suo entourage.

Spuntano i dettagli anche sull’offerta d’ingaggio che il Napoli avrebbe garantito al ragazzo: cinque anni di contratto con un salario annuale pari a 1.9 milioni di euro all’anno. Il nodo principale, a questo punto, è rappresentato appunto dalla clausola rescissoria di cui vuole avvalersi il Celta Vigo.