Calciomercato Napoli, il Milan si fionda sull’obiettivo azzurro

Il Napoli rischia di farsi sfuggire l’obiettivo di mercato: il Milan di Stefano Pioli si fionda sul giocatore seguito dagli azzurri.

Scelto e annunciato Rudi Garcia come nuovo allenatore al posto di Luciano Spalletti, il Napoli può iniziare a programmare il mercato che a breve prenderà il via. Tutte le scelte saranno prese di comune accordo con il nuovo tecnico, ma ci sono già alcuni profili seguiti dalla società che potrebbero essere presi in considerazione da Garcia.

Tra i tanti giocatori seguiti dalla dirigenza partenopea c’è anche Arda Güler, giovane trequartista classe 2005 del Fenerbahce che ha fatto già innamorare mezza Europa. Nei giorni scorsi, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha annunciato che sul turco c’è una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro scattata dopo i 1500 minuti giocati in questa stagione.

Güler seguito anche dal Milan

Su Arda Güler ci sono tantissime squadre europee, tra cui top club di Premier League, il PSG e il Borussia Dortmund. Una vera e propria lotta per questo talentino turco che difficilmente potrà essere vinta dal Napoli, che però comunque potrebbe fare un tentativo nelle prossime settimane.

Su di lui però potrebbe esserci anche un’altra pretendente italiana: come riportato da diversi quotidiani nazionali, tra cui il Corriere dello Sport, il Milan sta sondando questa ipotesi. La nuova squadra mercato formata da Moncada e Furlani è al lavoro per capire se è possibile tentare l’affondo, ma la concorrenza è altissima.