Ambrosino: “Grazie a De Laurentiis per il Mondiale”, poi l’annuncio sul futuro

Giuseppe Ambrosino è uno dei giocatori più promettenti per il Napoli che verrà: l’attaccante ha rilasciato un’intervista dove ha parlato anche del suo futuro.

Protagonista con la maglia dell’Italia al Mondiale Under 20 giocato in Argentina, Giuseppe Ambrosino è uno dei nomi su cui si fondano le speranze in vista del Napoli che verrà. Classe 2003, il baby attaccante ha trascorso la stagione appena conclusa con due prestiti in cadetteria, ma ha avuto modo di mettersi in mostra in maniera particolare con la maglia della Nazionale.

Un percorso strepitoso quello degli azzurrini guidati dal Commissario Tecnico Nicolato, fermati soltanto dall’Uruguay nell’atto finale della manifestazione, e che ha visto protagonista proprio il giocatore di proprietà del Napoli. In molti, però, ora si chiedono quale sarà il futuro del giocatore: andrà di nuovo in prestito o i partenopei decideranno di puntarci in maniera decisa?

L’intervista all’azzurro

“Devo ringraziare il Presidente De Laurentiis per avere fatto in modo di farmi andare in Nazionale”: così ha esordito Giuseppe Ambrosino nel corso del suo intervento ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

“Sappiamo che abbiamo fatto il massimo. Il campo non ci ha aiutati, l’ambiente era molto favorevole a loro. È andata così… ma arrivare a giocarsi una finale è bellissimo. Rimarrà l’esperienza sicuramente, è una cosa che non capita tutti i giorni. Spero di farne altri di gol anche in categorie superiori”.

Il giocatore ha poi svelato il suo idolo: “Per me è Ibrahimovic. Purtroppo non gioca più, ma era il mio idolo”.

Poi, il calciatore si è espresso anche sul proprio futuro: “Insieme ai miei agenti, vedremo quale sarà la scelta migliore per me”.