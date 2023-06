Spagna-Italia, Di Lorenzo e Raspadori titolari? Mancini spiazza tutti: le formazioni

Parte la Final Four della Nations League per l’Italia di Roberto Mancini: arriva la scelta ufficiale del Commissario Tecnico sull’impiego dei ‘napoletani’ Di Lorenzo e Raspadori.

Manca poco al fischio d’inizio di Spagna-Italia, match valido per la semifinale della Nations League. Un appuntamento importante per la squadra di Roberto Mancini, chiamata alla riscossa dopo un periodo certamente non brillante.

La Nazionale azzurra è infatti nel pieno di una rivoluzione, conseguenza della delusione Mondiale. E la Nations League potrebbe, magari, infondere ottimismo e tornare ai fasti del recente passato, che ha visto proprio la selezione di Mancini trionfare a Euro2020.

Come scenderanno in campo le due squadre? I due giocatori del Napoli Di Lorenzo e Raspadori saranno della partita fin dal primo minuto? Il CT marchigiano ha appena ufficializzato le scelte sullo schieramento d’inizio.

Le scelte ufficiali su Di Lorenzo e Raspadori

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini si affida al capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo: è lui il titolare della fascia destra come quinto di centrocampo. L’Italia, a sorpresa, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2, modulo che ha escluso in questo caso un compagno di squadra napoletano.

Si tratta di Giacomo Raspadori: nonostante si parlasse di una titolarità probabile alla vigilia, Mancini ha optato per una scelta diversa: lecito, però, aspettarsi un suo impiego a gara in corso.

Di seguito, le scelte ufficiali di Spagna e Italia