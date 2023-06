Ufficiale, annuncio a sorpresa di Kvaratskhelia: la decisione lascia tutti senza parole

Importante novità per Khvicha Kvaratskhelia, arriva l’annuncio ai tifosi direttamente dai social. Inaspettata decisione dell’attaccante del Napoli.

Uno dei protagonisti della stagione trionfale del Napoli è stato senz’altro Khvicha Kvaratshelia. L’attaccante georgiano, arrivato dalla Dinamo Batumi, è stato tra i trascinatori della squadra azzurra, con una cavalcata culminata con la vittoria dello scudetto. Gol, assist, rigori procuratori e tante azioni da autentico fenomeno che gli sono valsi il premio di miglior calciatore della Serie A.

Kvaratskhelia rinuncia all’Europeo Under 21 con la Georgia

Eppure la stagione non è ancora terminata. A chiudere l’annata calcistica sarà l’Europeo Under 21 che si disputerà dal 21 giugno all’8 luglio in Romania. Tra le nazionali presenti, oltre all’Italia del CT Nicolato, c’è anche la Georgia, che ha proprio in Kvaratskhelia la sua punta di diamante.

Poco fa, però, è arrivato l’annuncio a sorpresa proprio da Kvara: l’attaccante, con un post pubblicato sui suoi profili social, ha annunciato ai tifosi georgiani la volontà di rinunciare all’Europeo Under 21.

L’attaccante del Napoli sarebbe dovuto essere la stella della manifestazione, ma a causa della stagione lunga e faticosa ha preferito non partecipare al torneo. Ecco quanto scritto da Kvara:

I motivi della scelta

Dopo la stagione calcistica più lunga per me, è difficile tornare a giocare in una competizione [Euro U21] di così alto livello in così poco tempo. Pertanto, voglio che i tifosi sappiano da me della mia posizione. Nonostante il mio desiderio, per motivi sportivi dopo una stagione difficile, sarò con voi come un tifoso della nostra nazionale al campionato europeo Under 21. Ora sono completamente concentrato sulle partite che attendono la nazionale georgiana contro Cipro e Scozia. Voglio augurare un grande successo a tutti nel campionato giovanile, ai miei compagni di squadra, a tutta la nazionale, allo staff tecnico e alla Georgia

Kvaratskhelia ci sarà in ritiro a Dimaro con il Napoli

La notizia è stata accolta con stupore dai tifosi della Georgia, che riponevano grandissime speranze di fare strada nel torneo, proprio grazie a Kvaratskhelia. D’altro canto saranno più sereni i supporters del Napoli, che invece potranno attendere il ritorno di Kvara in perfetta forma, già a partire dal ritiro di Dimaro del prossimo 14 luglio.