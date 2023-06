Koulibaly all’Inter? La mossa decisiva dell’ex Napoli

L’Inter sembra ormai fare sul serio per l’ex Napoli Koulibaly, la cui esperienza al Chelsea sembra essere destinata a finire dopo appena un anno.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport Piero Ausilio avrebbe già avanzato le sue richieste al club inglese, che sono anche le priorità per l’immediato. L’idea è quella di prendere nuovamente in prestito Lukaku, in tandem con Koulibaly, che nei piani dovrebbe sbarcare alla Pinetina con la stessa formula. Il Chelsea per il momento ha ascoltato, ma ancora non ha preso una posizione. O almeno, per il momento ha rifiutato.

Koulibaly-Inter: decisiva la volontà del giocatore

L’operazione che poterebbe l’ex Napoli Koulibaly in nerazzurro è complicata. Quello che potrebbe fare la differenza potrebbe essere la volontà di Kalidou, che avrebbe già reso nota la sua volontà di tornare in Italia, accettando di buon grado l’Inter come destinazione.

Ausilio avrà presto un incontro con l’agente di Koulibaly, Ramadani. Visto che il Chelsea non sembra particolarmente intenzionato a lasciare partire i suoi tesserati in prestito la volontà del senegalese potrebbe dimostrarsi decisiva. Kalidou Koulibaly, a quel punto, potrebbe davvero tornare in Italia.