Galtier al Napoli, annuncio importante dalla Francia: “Ai piedi del Vulcano” – FOTO

La prima pagina de L’Equipe parla chiaro: Christophe Galtier è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. La foto sta letteralmente spopolando sui social.

Nella giornata di domani il quotidiano L’Equipe sembra sbilanciarsi sul possibile approdo di Christophe Galtier al Napoli. Il tecnico francese potrebbe prendere il posto di Luciano Spalletti, sbaragliando così la concorrenza che nei giorni scorsi ha visto nomi come Paulo Sousa e Rudi Garcia.

Resta, in ogni caso, da risolvere la questione relativa al contratto con il Paris Saint-Germain: questo sembrerebbe essere l’unico e ultimo ostacolo che separa le due parti per un principio d’intesa. L’ingaggio che lega il francese con i Parigini è molto oneroso, motivo per cui è anche nell’interesse del club campione di Francia accelerare per la risoluzione.

La prima pagina de L’Equipe

In questi minuti sta spopolando sui social la prima pagina del quotidiano L’Equipe, il più importante dello sport francese. “Galtier ai piedi del Vulcano” e il simbolo del Napoli in secondo piano: quanto basta per convincersi che, in realtà, la situazione sembra essere anche in stato avanzato.

In caso di un approdo in azzurro, Galtier ritroverebbe anche Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è stato ai suoi ordini al Lille prima dell’arrivo in Serie A.

Vedremo quanti e quali conferme troverà la notizia nelle prossime ore, ma è chiaro che l’indizio lanciato dal quotidiano transalpino lascia intendere che si tratta di una questione da tenere fortemente sotto osservazione.