Futuro Kim, c’è una conferma importante: “Accordo vicino per l’addio al Napoli”

Kim Minjae si avvicina sempre più al Bayern. Il difensore sud coreano è pronto a lasciare Napoli per accasarsi nella sua nuova squadra: a confermarlo è Fabrizio Romano.

Ormai non è più un mistero: Kim Minjae è pronto a lasciare il Napoli. Il difensore ex Fenerbahce, grande protagonista di questa stagione che è valsa il terzo Scudetto della storia azzurra, è corteggiato in maniera quasi asfissiante dal Bayern Monaco, pronto a beffare anche il Manchester United.

Nella giornata di ieri, dalla Francia si è diffusa la notizia secondo cui a Kim i bavaresi hanno offerto un maxi ingaggio pari a ben dieci milioni di euro annui per convincere una volta e per tutte il ragazzo. E le ultime novità a riguardo, sembrano confermare gli ultimi rumors che vogliono il numero 3 dei partenopei in Bundesliga.

La conferma di Fabrizio Romano

A confermare gli ultimi sviluppi è stato il popolare giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che su Twitter ha fatto un update della vicenda.

Il Bayern ha presentato il proprio progetto a Kim Min-jae questa settimana e l’accordo tra le parti è ormai vicino”, ha svelato Romano a tal riguardo. Poi, ha aggiunto: “Kim è tentato dal Bayern e i colloqui si stanno intensificando. Il Manchester United rimane interessato ma la trattativa non è mai stata chiusa. Clausola rescissoria è attivabile a luglio”.

Rischia di restare beffato il Manchester United, ma anche lo stesso Napoli che nelle prime due settimane di luglio dovrebbe incassare l’importo della clausola rescissoria.