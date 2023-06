Kim ai saluti, Napoli al lavoro per sostituirlo: nome nuovo dalla Serie A

Il Napoli è pronto a salutare Kim Min-jae: il difensore sudcoreano volerà in Premier League in questa sessione di mercato. Il club azzurro punta un difensore di Serie A per sostituirlo.

Dopo una sola stagione in maglia azzurra, il futuro di Kim Min-jae sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il difensore sudcoreano ha disputato una stagione di altissimo livello e i top club della Premier League sono pronti ad accaparrarsi le sue prestazioni: la clausola rescissoria di 60 milioni, valida per i primi quindici giorni di luglio, è un’occasione d’oro da non farsi sfuggire.

Il club partenopeo è così già al lavoro per cercare un sostituto all’altezza, con la dirigenza che sta già studiando qualche nome da aggiungere alla lista e valutare insieme al nuovo allenatore. Oltre il nome di David Hancko, difensore slovacco classe ’97 per cui il Feyenoord chiede una cifra superiore ai 20 milioni di euro, il Napoli sta anche prendendo in considerazione un’operazione più economica dalla Serie A.

Il Napoli segue Lucumí del Bologna

Come riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, la nuova idea del Napoli porta il nome di Jhon Lucumí, difensore colombiano classe ’98 di proprietà del Bologna. Dopo aver vinto tutto con il Genk (campionato, coppa e supercoppa), Lucumí è stato acquistato dal Bologna la scorsa estate: il club felsineo ha dovuto sborsare 8 milioni di euro per poter acquistare le sue prestazioni. Una cifra importante che però ha ripagato le aspettative.

Dopo una buona stagione in Serie A condita da 33 presenze, il nome di Lucumí è di nuovo accostato al Napoli. Gli azzurri hanno infatti già sondato il terreno per il difensore colombiano in due occasioni: la prima nel dicembre 2021, quando Kostas Manolas tornò in Grecia all’Olympiakos, mentre la seconda proprio la scorsa estate quando fu Kalidou Koulibaly a lasciare Napoli. Il club si ritrova ancora una volta a dover operare in difesa e chissà che questa volta Lucumí non possa essere più di una semplice idea di mercato.