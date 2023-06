Diritti TV, Napoli secondo per ricavi in Serie A: quanto incasserà il club di De Laurentiis

Come funziona la suddivisione dei diritti TV in Serie A e quali sono i club che hanno guadagnato di più? Cifra importante incassata dal Napoli.

Terminata la stagione calcistica è tempo di fare bilanci per tutti i club di Serie A e non solo. Non si parla soltanto di capire chi abbia disputato un campionato all’altezza o meno, per i club è fondamentale soprattutto che i bilanci economici siano in ordine e soprattutto in attivo. Soprattutto in Italia (a causa della mancanza di strutture, ndr) ad avere un’incidenza fondamentale sono i diritti TV.

Come vengono divisi i diritti TV tra i club di Serie A?

Dunque sono in tanti a chiedersi in che modo vengano ripartiti i diritti TV in Italia e in particolare in Serie A. Ebbene la divisione degli introiti viene così suddiviso:

Il 50% in parti uguali ;

in ; Il 20% in base al bacino d’utenza (di cui 8% in base alla audience televisiva certificata Auditel e 12% in base agli spettatori paganti);

in base al (di cui 8% in base alla audience televisiva certificata Auditel e 12% in base agli spettatori paganti); Il 30% in base ai risultati sportivi (di cui il 12% basato sul piazzamento e il 3% sui punti della stagione in corso, il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e il 5% sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento).

Il portale specializzato Calcio&Finanza ha così fatto una stima degli incassi legati all’ultima stagione. Il Napoli, che ha vinto il campionato, dovrebbe incassare 80,3 milioni di euro, seconda dietro l’Inter con 87,1 milioni. In terza posizione c’è il Milan con 80 milioni, poi la Juventus a 78,6 milioni, la Lazio a 70,7 milioni e la Roma a 68,2 milioni. In fondo alla graduatoria troviamo Empoli, Spezia e Cremonese, con i grigiorossi unica società sotto i 30 milioni di ricavi. In totale – ricordiamo – la Serie A ha incassato 1,018 miliardi di euro.

Diritti TV, quanto ha incassato il Napoli

La classifica degli incassi delle big di Serie A dei diritti TV dell’ultima stagione: