Conosce bene l’azzurro, l’intermediario mette in allarme i tifosi: “Sogna la Premier”

Possibile futuro in Premier per uno dei protagonisti del Napoli: l’intermediario svela in diretta il sogno di un calciatore azzurro: indizio sull’addio?

Il Napoli valuta con attenzione le mosse in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Questa sessione, che partirà ufficialmente il 1° luglio ma è già tempo ovviamente di trattative e rumors, si preannuncia importantissima per la squadra partenopea, che intanto resta in attesa di scoprire quale sarà il suo nuovo allenatore.

Uno dei calciatori che dovrà chiarire in maniera definitiva le sue sorti all’ombra del Vesuvio è certamente Hirving Lozano. L’attaccante messicano, arrivano nel 2019 dal PSV Eindhoven, viaggia verso la scadenza contrattuale (30 giugno 2024): per questo motivo, in caso di mancato accordo per il prolungamento contrattuale, la società partenopea spingerà per un addio. E a quanto pare, Lozano avrebbe le idee ben chiare in caso di addio.

Lozano e il sogno Premier: avete sentito?

L’ex intermediario di Hirving Lozano, Alessandro Manfrecola, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Si Gonfia la Rete, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio CRC.

Secondo Manfrecola, che ha avuto modo di trattare in prima persona gli interessi del numero 11 partenopeo, tra i sogni dell’azzurro ci sarebbe la Premier League. “Credo che se Lozano lascerà il Napoli lo farà per un club inglese”, ha dichiarato nel corso del suo intervento. Per poi aggiunge: “Le voci che mi arrivano dal Messico mi dicono che ci sono interessamenti di club inglesi. Credo che Aston Villa o West Ham saranno la soluzione per Lozano”. A tal proposito, queste notizie andrebbero a confermare le ultime voci relative proprio al nazionale messicano.

Vedremo quale sarà il destino che Hirving Lozano e il Napoli decideranno di scrivere assieme: non è escluso, per i motivi precedentemente spiegati, che le parti possano anche optare per un addio in vista dell’estate.