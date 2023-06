Calciomercato Napoli, clausola bassissima per l’obiettivo di mercato: De Laurentiis prepara l’affondo

L’obiettivo di mercato del Napoli potrebbe essere acquistato pagando una cifra relativamente bassa: De Laurentiis pronto a pagare la clausola rescissoria.

Non sarà facile per il Napoli muoversi in anticipo sul mercato: gli azzurri sono ancora senza allenatore e anche sul fronte direttore sportivo non si sa ancora chi prenderà il posto di Cristiano Giuntoli, ormai separato in casa. Nonostante ciò, la squadra mercato (guidata attualmente da Micheli e Mantovani) sta già sondando diversi profili da proporre al nuovo tecnico.

Uno dei giocatori da sempre attenzionati dalla società partenopea è Arda Güler, trequartista turco classe 2005 del Fenerbahce seguito da mezza Europa. Secondo parecchi addetti ai lavori, il classe 2005 è uno dei maggiori talenti in rampa di lancio del calcio europeo e il Napoli vorrebbe anticipare la concorrenza e chiudere un affare d’oro.

Clausola bassa per Arda Güler, il Napoli si muove

Da tempo il nome del turco viene accostato al Napoli e venivano sempre sparate cifre altissime per il suo cartellino: negli scorsi mesi si parlava di offerte di 45/50 milioni per accaparrarsi le prestazione del gioiellino turco. Eppure, non sarà necessario sborsare una cifra così importante per acquistare il suo cartellino: il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato importantissimi aggiornamenti sul futuro di Güler.

Infatti, Romano ha rivelato che il centrocampista offensivo del Fenerbahce può essere acquistato pagando una clausola rescissoria di soli 17,5 milioni di euro. La clausola si è attivata in quanto Güler ha disputato 1500 minuti in questa ultima stagione. In virtù di ciò, il Napoli potrebbe tentare l’affondo per uno dei giovani talenti più forti del panorama calcistico europeo.