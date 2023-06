Galtier, la richiesta sull’ingaggio spiazza tutti: sapete quanto ha chiesto al Napoli per firmare?

Christophe Galtier è uno dei nomi più caldeggiati per il post Spalletti, ma la richiesta d’ingaggio spiazza: De Laurentiis vira su un altro profilo?

Gli incontri, le telefonate e i tentativi vanno avanti: Aurelio De Laurentiis sta lavorando intensamente in questi giorni per arrivare a un nome definitivo per la panchina del Napoli, lasciata vacante dopo la decisione di Luciano Spalletti di lasciare.

Tra i profili tenuti in considerazione a tal riguardo è Christophe Galtier: il tecnico francese è in uscita dal Paris Saint-Germain, che a sua volta dovrebbe accelerare per Nagelsmann. Serve, però, un accordo per arrivare alla risoluzione di contratto: non un dettaglio, visto che l’ingaggio è importante. E a proposito di ingaggi importanti, l’ex Lille e Nizza sembrerebbe aver sparato relativamente alto anche con il Napoli.

La cifra chiesta dal francese

A svelarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che ritiene Galtier il profilo ora in pole per la panchina del Napoli. Di seguito, quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

Inserimento a sorpresa nelle ultime ore per la panchina del Napoli. Sembrava ormai corsa a due tra Paulo Sousa e Rudi Garcia per raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti, invece ora si registra anche un rientro di Christophe Galtier le cui quotazioni sono in rialzo e non sono da escludere colpi di scena. Il tecnico francese, infatti, ieri sera ha fatto sapere al club azzurro che sta per lasciare il Paris Saint-Germain.

Poi, la medesima fonte aggiuge: