Nuovo ingresso in società, De Laurentiis ha deciso: la rivelazione

Sarà un’estate segnata di cambiamenti in casa Napoli, dove va avanti la caccia al nuovo allenatore che erediterà la panchina lasciata vuota dall’addio di Luciano Spalletti. L’edizione odierna de La Repubblica svela un nuovo cambio dell’assetto dirigenziale, con Luigi De Laurentiis che dovrebbe tornare a ricoprire un ruolo nella dirigenza azzurra.

Di seguito, quanto riportato dal giornalista Antonio Corbo sulle colonne del quotidiano:

Al ruolo indiscusso dell’amministratore Andrea Chiavelli si affiancherà quello di Luigi De Laurentiis, un manager di grande capacità. Ha guidato il Bari in una cavalcata trionfale, nella scia dell’ultimo Napoli. Vincere risparmiando. Dovrà anche sviluppare la strategia del nuovo cinema, trasformando in serial televisivo film d’autore. Uno è in archivio, “Amici Miei”, l’altro “Vita da Carlo”, il prossimo un kolossal su Maradona.

Luigi è la moderna intelligenza dell’impresa per lo spettacolo, con laurea e master all’Università di Los Angeles. Si sta affermando anche nel calcio, amato dai tifosi conquistati dalla signorilità dello stile. Entra anche Valentina, la figlia designer, il compagno è diplomato direttore sportivo, Antonio Sinicropi