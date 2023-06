Tiro a giro fantastico e gol decisivo per Insigne col Toronto – VIDEO

Il Toronto FC di Lorenzo Insigne non sta navigando in ottime acque nel corso di questa stagione di MLS, con i canadesi che sono stati per diversi tratti del campionato nell’ultima posizione della Eastern Conference.

Nella notte però Lorenzo Insigne è riuscito a ritrovare il sorriso, segnando un bellissimo gol con la maglia del Toronto che è risultato poi decisivo anche per guadagnare un punto contro Nashville ed allontanarsi dalle ultime posizioni di classifica.

Di seguito il video del gol pubblicato direttamente dalla MLS sul proprio profilo Twitter ufficiale e la didascalia:

Lorenzo Insigne. Special.

A testimoniare quanto le magie del numero 24 di Frattamaggiore siano apprezzate oltreoceano.

IL VIDEO:

Lorenzo Insigne. Special. 💫 pic.twitter.com/IAnbHswG3a

— Major League Soccer (@MLS) June 11, 2023