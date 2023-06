Pedullà rivela: “Salernitana non ha gradito quanto accaduto col Napoli, decisione a sorpresa su Paulo Sousa!”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato alcuni dettagli sul futuro di Paulo Sousa, con insistenza accostato al Napoli. L’attuale tecnico della Salernitana ha certamente dimostrato nel corso della sua carriera di avere le qualità per una panchina complessa come quella azzurra, anche se ultimamente (prima della Salernitana) non aveva brillato nelle recenti apparizioni in panchina.

Di seguito il tweet di Pedullà:

La Salernitana aspetta la decisione del Napoli su Paulo Sousa ma potrebbe decidere di cambiare a prescindere. Può tornare di moda Farioli, sorpresa di febbraio prima che arrivasse Sousa. Oppure D’Aversa. Oppure una new entry. Di sicuro il club non ha gradito l’atteggiamento dell’allenatore.

Lo stesso Luciano Spalletti, che il tecnico potrebbe sostituire, in occasione della sfida tra Napoli e Salernitana aveva elogiato a più riprese l’allenatore: