Paulo Sousa verso il Napoli: la Salernitana potrebbe rimpiazzarlo con un ex azzurro

Tra i tantissimi nomi accostati alla panchina del Napoli per il post Luciano Spalletti, negli ultimi giorni è spuntato a sorpresa anche quello di Paulo Sousa. Quello che inizialmente sembrava semplicemente un altro candidato nella lista di De Laurentiis, nelle ultime ore ha scalato le gerarchie e potrebbe essere realmente lui il nuovo allenatore del Napoli.

La situazione è ancora da delineare: Sousa ha un contratto con la Salernitana e il Napoli dovrebbe pagare un milione di euro per farlo sedere sulla panchina azzurra. I rapporti tra De Laurentiis e Iervolino (presidente dei granata) sono ottimi ed è difficile ipotizzare uno “sgarro” del genere.

La Salernitana però non perde tempo e si muove per cercare un eventuale sostituto in caso di partenza del tecnico portoghese. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, nella lista di Iervolino c’è anche Gennaro Gattuso, ex Napoli e reduce dall’esperienza al Valencia. Ringhio, inoltre, ha anche vestito la maglia granata della Salernitana nella stagione 1998/1999.

Oltre a Gattuso, Iervolino starebbe anche pensando ai profili di Andrea Pirlo, esonerato dal Karagumruk lo scorso maggio, e Francesco Farioli, reduce anche lui da due esperienze in Turchia. Al momento, però, Gattuso sembra essere in vantaggio nelle gerarchie.