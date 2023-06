Nuovo allenatore Napoli: incontro con Paulo Sousa, le ultime

Il Napoli è ancora alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. Gli azzurri sono Campioni d’Italia ma hanno detto addio a Luciano Spalletti che ha deciso di non continuare la sua avventura in azzurro per prendersi un po’ di riposo dall’attività calcistica.

Sulla lista di Aurelio De Laurentiis per la scelta dell’allenatore ci sono tantissimi nomi e solo entro fine giugno si arriverà alla decisione finale.

Paulo Sousa – Napoli: cena conoscitiva con De Laurentiis

Sabato sera c’è stato un incontro tra De Laurentiis e Paulo Sousa per sondare il terreno con l’allenatore portoghese per la panchina del Napoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il patron azzurro e l’attuale allenatore della Salernitana si sono incontrati a cena per discutere della possibilità di spostarsi di qualche kilometro e ambire ad una panchina preziosa.

Nel contratto di Paulo Sousa con la Salernitana c’è una clausola rescissoria da 1 milione di euro che il Napoli dovrebbe pagare per mettere sotto contratto l’allenatore portoghese.